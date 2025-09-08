シンガーソングライター・Charaが8日までに、自身のインスタグラムを更新。元夫で俳優の浅野忠信との息子、佐藤緋美との2ショットを披露した。【写真】Chara、俳優の息子と眩しい笑顔「兄妹みたい」「口元そっくり」美人娘も（5枚）Charaは1995に俳優・浅野忠信と結婚し、2009年に離婚。娘のSUMIRE、息子の緋美はモデルや俳優として現在活躍している。今回の投稿では「Chara With HIMI で初ステージは『京都未来創造フェス