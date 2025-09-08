石破茂首相の退陣表明会見を受け、SNSでは野党議員らから次々とコメントが寄せられている。ねぎらいや敬意を示すコメントが多い中、異色なのが国民民主党の玉木雄一郎代表による厳しい指摘だ。波紋も広がっている。「国益を守るべく努力されたことに、敬意」「大変な重圧と責任だったことと思います」石破氏は2025年9月7日、首相で記者会見を開き、退陣の意向を表明した。これを受け、国会議員も相次いでSNSで反応した。立憲民主党