大相撲秋場所（１４日初日、両国国技館）に向けた時津風一門の連合稽古が８日、両国国技館の相撲教習所で行われた。大関昇進を目指す関脇・若隆景（荒汐）は、関取衆の申し合い稽古で計１１番取って８勝３敗。持ち味のおっつけと鋭い出足が光り、突き押し自慢の幕内・大栄翔（追手風）相手にも、低い攻めから一気に押し出す場面があった。若隆景は５日の横綱審議委員会（横審）による稽古総見を発熱で欠席。翌６日以降も体調