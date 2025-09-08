名古屋市で8日午前11時51分、気温が35℃に達しました。今年48日目の猛暑日で、過去最も多い記録を更新しました。 これまでの最多は、2024年の47日でした。 8日の東海地方は、平野部は広い範囲で晴れますが、急な雨や雷雨に注意が必要です。 岐阜県の山間部は、昼すぎにかけて、所々で雨や雷雨があるでしょう。 9日も広く晴れ、暑さが厳しいでしょう。 10日から11日は雨が降りそうです。 11日以降は、暑さは少し和