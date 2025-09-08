松屋フーズ（東京都武蔵野市）が運営する牛丼チェーン「松屋」が、「創業ビーフカレー」をレギュラー化。9月9日午前10時から西日本店舗で、同月16日午前10時から東日本店舗で、順次発売されます。どこか懐かしくも奥深い味わい「創業ビーフカレー」は、同店の“原点の味”という、創業当時から愛されるこだわりのビーフカレー。じっくりと炒めたタマネギの甘みとスパイスの香りがマッチした“どこか懐かしくも奥深い味わい”と、