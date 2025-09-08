ビューズカンパニーは、2025年上半期の決算を発表しました。 ビューズカンパニー ビューズカンパニーは、2025年上半期の決算を発表。■上半期実績売上高：約9億7,668万円(92億4,000万ウォン)営業利益：約1億3,427万円(12億7,000万ウォン)前年同期比で40％以上の増収となり、2024年の通期売上(約14億3,738万円／136億ウォン)の68％を上半期で達成しました。下半期にはコンテンツコマースとグローバル流通体制を本格稼働