石破首相は7日、緊急の記者会見を開き、総理大臣を辞任する意向を正式に表明しました。また、次の自民党総裁選挙には立候補しない考えを示しました。石破首相「この度私は自由民主党総裁の職を辞することと致しました」石破首相がこのタイミングで辞任を決断した理由についてトランプ政権との関税交渉にめどがついた事を挙げました。県民が次の総理大臣に求めることは…。60代・主婦「一般の国民の状態をもう少しよく鑑みていただ