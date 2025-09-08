検察庁が廃止されて公訴庁と重大犯罪捜査庁が新設される。企画財政部は財政経済部と企画予算処に分割され、環境部は気候エネルギー環境部に拡大改編して従来の産業通商資源部のエネルギー政策まで担当する。与党「共に民主党」と政府・大統領室は7日、ソウル三清洞（サムチョンドン）の首相公館で高位党・政・大協議会を開き、李在明（イ・ジェミョン）政府組織改編案を確定・発表した。改編案によると、現行の検察庁は廃止され、