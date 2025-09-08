八十二銀行は8日、初の試みとなる、カフェを併設した支店を伊那市にオープンさせました。新たな客の来店につなげたい狙いです。「開店でございます」8日、リニューアルオープンした八十二銀行伊那北支店。旧店舗の老朽化により、これまで建っていた場所の向かい側に新築・移転されました。新店舗には、今回、八十二銀行初の試みとして、銀行窓口と同じフロアに全国チェーンの「タリーズコーヒ