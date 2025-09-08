立憲民主党の斎藤嘉隆参院国対委員長は8日、自民党の石井準一参院国対委員長と国会内で会談し、石破茂首相の辞任に伴う自民総裁選後、速やかに臨時国会を召集するよう求めた。終了後「政治的空白をできるだけ短くすべきだ」と記者団に述べた。石井氏は持ち帰った。斎藤氏は対日関税に関する米大統領令への署名を受け、石破首相が出席して予算委員会集中審議の開催も要求した。今後、与野党で調整する。