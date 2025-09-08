大阪・関西万博会場につながる大阪メトロ中央線がストップし、多くの来場者が足止めされた8月のトラブルで、大阪メトロは8日、原因と再発防止策を公表した。運転見合わせをホームページや公式アプリで周知するのに約40分かかり、迂回ルートの案内も不十分だったとして、今後は10〜20分で情報を掲載できるようにするとしている。メトロによると、トラブル発生の約40分後に会場直結の夢洲駅と隣駅の間の折り返し運転を始め、大阪