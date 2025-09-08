元K−1世界3階級制覇王者の武尊（34）と女優の川口葵（26）夫妻が8日、都内のとっとり・おかやま新橋館で、鳥取県「ベストペア（＝梨）」任命式に出席した。7月29日の結婚発表後、公の場で初のツーショットとなった。武尊は米子市出身で、とっとりふるさと大使を務めている。「皮じゃなくて果実のほうの、中の色で合わせてきました」と、2人とも“梨の実色“の洋服でコーディネート。鳥取県は4日から「とっとり梨フェア」を開催し