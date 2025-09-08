L’Arc-en-CielのTETSUYAが、ビルボードライブ東京公演を11月22日に開催する。 （関連：L'Arc-en-Ciel、多方面で発揮される4人の才能ソロ、新バンド…型にはまらない活動の軌跡） 2022年から毎年恒例となっている本公演。今年は初のバンド編成での開催となる。チケットは、9月6日よりオフィシャルファンクラブ『CÉLUXE』先行抽選の受付がスタートしており、同月22日よりClub BBL会員／法人会員先行、29日