占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年9月8日〜9月14日の運勢を西洋占星術で占います。うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）うお座の満月。客観性をプラス。満月とは、太陽と月が180度の対極にある状態を指します。太陽の光がピッタリと月に反射するから、まんまるのお月様になるというわけ。つまり、自分以外の要素が加わることで、完璧になるということ。今週のうお座さんは、自信と意欲に満ち、堂