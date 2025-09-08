香港エクスプレス航空は、「エクスプレスセール」を9月8日午前11時から9日まで開催する。対象路線は名古屋/中部・大阪/関西・広島・高松〜香港線で、往復運賃は6,000円から。運賃カテゴリはウルトラライトで、いずれも燃油サーチャージや諸税が別途必要となる。搭乗期間は9月12日から2026年3月15日まで、一部路線は異なる。売り切れ次第終了する。ライト運賃にも設定がある。