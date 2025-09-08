スターラックス航空は、福岡〜台北/桃園線にエアバスA330-900型機を、9月7日から10月25日まで投入する。これまで投入していたエアバスA321neoから、エアバスA330-900型機に機材を変更する。所要時間は名古屋/中部発が3時間5分、台北/桃園発が2時間50分。エアバスA330-900型機には、フルフラットとなるビジネスクラス28席、エコノミークラス269席の計297席を配置している。全席に4Kモニターを搭載し、Bluetoothで自身のヘッドフォン