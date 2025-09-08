マカオ航空は、「秋旅キャンペーン」を9月1日から15日まで実施している。対象路線は東京/成田・大阪/関西〜マカオ線で、往復運賃はエコノミークラスが18,000円から、ビジネスクラスが70,000円から。燃油サーチャージ・諸税等は別途必要となる。搭乗期間は9月1日から12月20日まで、旅行期間は2日以上7日以内。片道の設定もある。