占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年9月8日〜9月14日の運勢を西洋占星術で占います。みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）リバイバルムード。古き良き時代を取り戻す。日々、私たちの暮らしは更新されていきます。新しいルール、システム、情報が押し寄せてくるため、自分に合いそうなものを選び、試していくのです。多くはそのまま、消えていきますが、一部は習慣や選択肢として残り、その