占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年9月8日〜9月14日の運勢を西洋占星術で占います。やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）こだわりがカギ。あなたらしさをプラス。細部に美が宿ります。服の色のトーンを合わせてみたり、小物のディティールに凝ってみたりすると、意外に人の目に留まって、褒められやすいことに気付くでしょう。暑過ぎた夏が終わりつつあり、多くの人がようやく余裕を取り戻し、