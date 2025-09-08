Westin Christmas 2025 where timeless stories begin クリスマスケーキ コレクション都会のウェルネスホテル、ウェスティンホテル東京は、今年のホリデーシーズンに向けて、「Westin Christmas 2025 where timeless stories begin」をテーマに、心躍るクリスマスケーキ・テイクアウトグルメコレクションの予約受付を、10月1日から予約を開始する。時を超えて受け継がれる味わいに現代の感性を添え、今この瞬間にしか出会えない感