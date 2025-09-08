日本サッカー協会は９月８日、フランクフルトに所属するMF堂安律が、現在、アメリカ遠征中の日本代表から離脱することを発表。理由は所属クラブ事情のためとしており、追加招集はない。27歳MFは、今夏にフライブルクからフランクフルトに加入。ここまで公式戦３戦４発と絶好調で、すでにチームの主力となっている。 また日本代表としては、現地６日に行なわれたメキシコ代表戦(０−０)に右のウイングバックで先発出場。