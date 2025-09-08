9月10日（水）日本時間8時37分〜、日本代表はアメリカ代表と対戦する。会場はアメリカのLower.comフィールド。この一戦はNHK BSで生中継、U-NEXTにてリアルタイム配信（無料）・見逃し配信される。アメリカ代表との対戦は今回が4回目。通算対戦成績は2勝0分け1敗となっている。1993年3月14日：キリンカップサッカー1993日本 3-1 アメリカ【メンバー】GK前川和也：DF堀池巧、勝矢寿延、井原正巳、都並敏史：MF森保一、吉田光範