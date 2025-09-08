お笑いコンビ・かまいたちの山内健司さんは9月7日、自身のInstagramを更新。息子2人とのプライベートショットを公開しました。【写真】格好いい親子スリーショット「めちゃめちゃ良い写真すぎるやん」「先日、休みできたので急遽ディズニーシーに行った」と報告し、写真を2枚載せている山内さん。1枚目は息子2人と横一列に並んだ親子ショットで、3人の身長差がほほ笑ましいです。続けて「急遽行けるのが東京住みの特権ですなぁ急