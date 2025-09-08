占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年9月8日〜9月14日の運勢を西洋占星術で占います。いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）変化と応用。QOLを高めて。当面の生き方、働き方が確定しそう。それに合わせて快適に過ごせるように、ライフスタイルをカスタマイズしていきましょう。根が面倒くさがりなので、届け出が手間だからとか、どうせいつかまた条件が変わるからこのままでいいと突き進んでしま