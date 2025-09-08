2026年W杯予選を世界最速で突破した日本代表は、今月にメキシコ、アメリカとの親善試合を行う。日本は7日のメキシコ戦を0-0で引き分けた一方、アメリカは同日の韓国戦に0-2で敗れた。アメリカはボール保持率（53％対46％）もシュート数（17本対5本）でも韓国を上回ったものの敗戦。そうしたなか、アメリカ代表のレジェンドOBであるランドン・ドノヴァンは、『Unfiltered Soccer』でこう指摘していたそう。「間違いなく失望している