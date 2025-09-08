東洋水産は、「マルちゃんZUBAAAN!」シリーズより、「マルちゃんZUBAAAN!×『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』最強ZUBAAAN!投票キャンペーン」を9月7日より実施する。本キャンペーンは、「マルちゃんZUBAAAN!」シリーズ全品を対象としたクローズドキャンペーンで、スーパー戦隊シリーズ50周年記念の最新作『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』とのタイアップにより実現した。キャンペーンサイトへアクセスし、専用LINE公式キャンペ