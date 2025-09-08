フランスが誇る世界的強豪のPSGは、昨季クラブの悲願だったUEFAチャンピオンズリーグ初優勝を成し遂げた。そのなかで、大車輪の活躍を見せたのが、フランス代表FWウスマヌ・デンベレ。19歳で代表デビューを果たし、逸材として期待されてきたが、遅刻癖などピッチ外の素行が課題とされていた。だが、その課題を克服すると、ピッチ上でのプレーも変貌。持ち前の攻撃だけでなく、守備でもチームのために奔走するようになり、今年のバ