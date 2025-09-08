松竹マルチプレックスシアターズは8日、大阪府堺市で運営するシネマコンプレックス「MOVIX堺」を、賃貸借契約満了にともない、2026年2月28日をもって閉館することを発表した。【Xより】MOVIX堺、閉館のお知らせ同社は、閉館について「2006年4月の開業以来、お越しいただきました多くのお客様をはじめ、地域・関係者の皆様からこれまで賜りましたご愛顧・ご支援に対し、心から感謝申し上げます」と伝えた。■施設概要施設名：MO