プロ野球・阪神タイガースが２年ぶりのセ・リーグ優勝を果たしました。百貨店などでは、優勝記念セールがはじまっています。９月７日、阪神タイガースが２年ぶりのリーグ優勝を決め、大阪駅前などでは号外が配られました。「球児監督、ありがとうございます！」「このまま日本一にいってもらいたいと思います」警察が警戒するなか、道頓堀の戎橋周辺では、２９人が川に飛びこみましたが、けが人はいないということです。