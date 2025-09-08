日清食品は9月15日、「衹園さゝ木監修 日清だし茶づけ 鯛だし」「衹園さゝ木監修 日清だし茶づけ 明太子」(いずれも希望小売価格298円/税別)を全国で発売する。「衹園さゝ木監修 日清だし茶づけ 鯛だし」「衹園さゝ木監修 日清だし茶づけ 明太子」(いずれも希望小売価格298円/税別)小腹満たしや〆の一品として食べられることの多い"お茶づけ"は、近年、だしや具材にこだわったメニューを提供する専門店の