７日夜、広島市安佐北区の路上で、弟をナイフで切りつけ殺そうとしたとして、兄（37）が逮捕されました。「殺人未遂」の疑いで現行犯逮捕されたのは、広島市安佐北区の無職の男（37）です。警察によると7日午後10時前、自宅近くの路上で、同居する弟（34）の背中や太ももなどを折りたたみナイフで切りつけ、殺害しようとした疑いです。現場を見た別の兄弟が消防署に駆け込み発覚。弟は軽傷の見込みで、調べに対し、「殺すつもりは