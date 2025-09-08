フジテレビは8日、東京・台場の同局で10月期以降のコンテンツラインナップ発表会を行い、フジテレビ系バラエティー特番「ザ・細かすぎて伝わらないモノマネ」を今夏に放送しなかった理由を説明した。質疑応答で同番組が今夏に放送されなかった理由を聞かれると、赤池洋文編成管理部長は「石橋（貴明）さんがご病気だったことと、もろもろのことが決定できておりませんでしたので、総合的な判断により決めました」と説明した。