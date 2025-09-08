満月が地球の影に覆われる「皆既月食」が8日未明、広島でも観測されました。8日午前1時すぎ。広島市内でも月の一部が欠けてみえる様子が確認されました。広島県呉市かまがり天体観測館には、「皆既月食」をみようと天文ファンが集まりました。そして午前2時半ごろ。月全体が地球の影に入り、「皆既月食」の状態となり、参加した人たちはおよそ3年ぶりの天体ショーを楽しんでいました。■呉市かまがり天体観測館山根弘也 館