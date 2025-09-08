石破首相は7日、緊急の記者会見を開き、総理大臣を辞任する意向を正式に表明しました。 県内の有権者からも驚きの声が上がりました。 7日午後6時頃。 （石破首相） 「この度、私は自由民主党総裁の職を辞することにした」 参議院選挙で自民党が大敗し、党内から辞任を求める声が強まる中、石破総理は7日に緊急の記者会見を開き、自民党総裁の職を辞任する意向を正式に表明しました。 また 次の自民党総裁選挙には