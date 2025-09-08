今年7月の経常収支は、2兆6843億円の黒字でした。黒字は6か月連続ですが、円高・ドル安が進んだ影響で海外からの配当金などが減少し、黒字幅は縮小しています。財務省が発表した今年7月の国際収支によりますと、海外との貿易や投資で日本がどれだけ稼いだかを示す「経常収支」は、2兆6843億円の黒字となりました。6か月連続の黒字ですが、前の年の同じ月と比べると黒字幅は19.1％縮小しました。前年同月より7.2％円高・ドル安が進