偽造された商品券を都内のチケットショップに持ち込み、金を騙し取ろうとしたとして暴力団組員の男が逮捕されました。詐欺未遂などの疑いで現行犯逮捕されたのは、極東会系組員の浅賀浩太容疑者（31）で、今月4日、東京・新宿区のチケットショップを訪れ、偽造された1枚5000円の商品券100枚を持ち込み、金を騙し取ろうとした疑いがもたれています。警視庁によりますと、浅賀容疑者が持ち込んだのは、クレジットカード会社が発行す