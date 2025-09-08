東京・新橋のガールズバーで従業員の女性を殺害した罪などに問われている男の初公判が開かれ、男は起訴内容を認めました。無職の千明博行被告（50）は去年10月、東京・新橋のガールズバーで、従業員の女性（当時18）の首などをナイフで切り付けて殺害した罪などに問われています。きょうの初公判で千明被告は起訴内容について、「間違っていない」と述べ、起訴内容を認めました。検察側は冒頭陳述で、「千明被告はマッチングアプリ