レガシーフォースを運営するモロは9月4日、「シニアエンジニアの働き方意識調査」の結果を発表した。調査は2025年7月、40代〜60代のITエンジニア600人を対象にインターネットで行われた。○ベテラン層が恐れるのはAIより"技術力の劣化"ITエンジニアとしての今後のキャリアに感じている不安を選んでください今後のキャリアに対する不安を尋ねたところ、最も多かったのは「技術の変化についていけず、スキルが古くなるかもしれない」