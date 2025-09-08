2024年3月に熊本市内の飲食店で起きた殺人未遂事件の初公判が開かれ、被告の男は起訴内容を認めました。 【写真を見る】コンカフェ女性店員3人に包丁を…殺人未遂事件で元店長が起訴内容を認める熊本地裁 殺人未遂と銃刀法違反などの罪に問われているのは、熊本市中央区のコンセプトカフェ「あにぽり」の元店長、奈良公明被告（31）です。 起訴状によりますと、奈良被告は2024年3月、店長を務めていた飲食店で当時19歳から21