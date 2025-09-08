ソロアーティストのＮｉｓｓｙこと、西島隆弘が声帯の手術を受けたことが８日、分かった。所属事務所が発表した。今回で３度目の手術となる。事務所が発表した文書によると、過去にも手術を受けており、今回で３回目。さらに「医師の判断により、年内を目処に再度手術を予定している」という。「昨年１月に発症した声帯炎が十分に回復しないままドームツアーを続けたことで、声帯への負担が重なり、症状が悪化してしまいまし