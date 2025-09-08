兵庫・神戸市で24歳の女性を殺害した疑いで逮捕された男について、検察が責任能力の有無を調べる鑑定留置を始めました。谷本将志容疑者（35）は8月、神戸市のマンションで女性（24）をナイフで複数回刺し殺害した疑いが持たれています。谷本容疑者は「事件の2日前に路上を歩く女性を見つけた」という趣旨の供述をしていることなどから、2人に面識は無かったとみられ殺意は否認しています。こうした中、事件当時の精神状態を調べる