9月8日未明、全国各地で皆既月食が観測されました。 【写真を見る】天文台から見た皆既月食熊本県南阿蘇村 皆既月食とは、太陽と地球、そして月が一直線に並ぶことで、月が完全に地球の影に覆われる現象です。 熊本県南阿蘇村では、天文台を併設したホテルで宇宙の神秘を楽しむ人たちの姿がありました。 宿泊客「すごくきれい」宿泊客「いつもと違っていた、色も。オレンジ」宿泊客「初めてこんなにちゃんと見られたかなと思