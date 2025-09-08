不利な状況下、たった一人の武将が5カ国を動かした。その名は楽毅。敵対する斉に対して、燕・趙・魏・韓・楚の連合軍を組織し、わずか半年で70城を制圧。大人がハマる歴史系YouTuberセピアさんが、ビジネスにも通じる交渉術の本質を解説する――。※本稿は、セピア『ゾクゾクするほど面白い始皇帝と春秋戦国時代』（PHP研究所）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／CreativaImages※写真はイメージです - 写真＝iStoc