Googleがヘルプセンターを更新し、Google AI加入者向けのGeminiの制限とアップグレードについての詳細を明らかにしました。Google AI のサブスクリプションにおける Gemini アプリの上限とアップグレード - Gemini アプリ ヘルプhttps://support.google.com/gemini/answer/16275805Google finally details Gemini usage limits | The Vergehttps://www.theverge.com/news/773496/google-gemini-usage-limitsGoogleのGeminiは基本無