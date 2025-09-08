フランスの女傑アヴァンチュール（牝4・C.フェルラン）が、現地9月7日パリロンシャン競馬場で行われたヴェルメイユ賞（G1・芝2400m）を快勝し、念願のG1タイトルを手にした。昨年のヴェルメイユ賞、そして凱旋門賞で惜しくも2着に敗れていた実力馬が、ついに戴冠。この勝利で10月5日の凱旋門賞（G1・芝2400m）の有力候補へと名乗りを挙げた。道中はマキシム・ギュイヨン騎手に導かれ中団を追走。直線では先行勢をまとめて差し