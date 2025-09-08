現地9月7日（日）、パリロンシャン競馬場で行われたニエル賞（G2・芝2400m）は、ゴドルフィンのクアリフィカル（牡3・A.ファーブル）が怒涛の末脚で差し切り勝ちを収めた。直線では進路が塞がれる苦しい展開となったが、鞍上ウィリアム・ビュイック騎手が落ち着いて外へ進路を切り替え、豪快に伸びて先頭へ。最後はべイシティローラーを交わし、見事に凱旋門賞の切符を手にした。勝ち時計は2分30秒56。2着はイギリス調教馬ベイ