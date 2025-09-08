【モデルプレス＝2025/09/08】俳優の志尊淳が9月8日放送の日本テレビ系「ZIP！」（月〜金あさ5：50〜9：00）にVTR出演。同局の水卜麻美アナウンサーに感謝の思いを伝える一幕があった。【写真】志尊淳・水卜麻美アナら「24時間テレビ」会見の様子◆志尊淳、水卜麻美アナから掛けられた言葉に「救われました」志尊は8月30・31日に放送された「24時間テレビ48-愛は地球を救う-」（以下、「24時間テレビ」」でチャリティーパートナー