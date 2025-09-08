日本代表は７日、親善試合・米国戦（９日）に向けて米サンフランシスコよりコロンバスへ移動した。日本サッカー協会は同日、ＭＦ堂安律（フランクフルト）がクラブ事情のためチームを離脱すると発表。６日のメキシコ戦では右ウィングバックとして先発出場した背番号１０を、米国戦では欠くことになった。