今日8日は、前線の影響で雲が広がっている北陸や西日本の日本海側などでやや気温の上がり方が鈍い一方、午前中に日差しが多く届いた関東や東海、近畿の太平洋側などで気温が上昇しています。このあとは次第に太平洋側でも雲が広がるため、大きく気温が上がるわけではありませんが、今日8日は関東や東海を中心に最高気温35℃以上の猛暑日となる所があるでしょう。引き続き熱中症に警戒が必要です。今日8日は太平洋側ほど気温上昇今