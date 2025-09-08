消防によりますと、8日午後0時すぎ、福岡県春日市下白水で「2階建ての住宅から煙が出ている」と、近くの人から119番通報がありました。 FBSの情報カメラでは、白い煙が広く上がっていました。現場では、屋根の一部が焼け落ちているのが確認できます。消防が駆けつけ消火にあたり、午後1時半すぎ、火の勢いは収まっています。